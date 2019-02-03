Manchester City, Arsenal'i Agüero ile yıktı

Manchester City, Sergio Agüero'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta Arsenal karşısında kritik bir galibiyete imza attı.

Premier Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında Arsenal'i ağırlayan Manchester City, rakibini 3-1'lik skorla devirdi.

Hafta arasında Newcastle United karşısında aldığı yenilgiyle sarsılan Manchester City moral bulurken, Arsenal ise ligde deplasmanda çıktığı üst üste altıncı deplasman maçında da puan kaybı yaşadı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 1, 44 ve 61. dakikalarda Sergio Agüero kaydetti.

Agüero, Premier Lig'de 10. kez hat-trick yaparak lig tarihinde Alan Shearer'dan sonra (11 kez) en çok hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.

Arsenal'in tek golü ise 11. dakikada Laurent Koscielny'den geldi.