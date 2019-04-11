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Malouda kovulduğunu sosyal medyadan öğrendi

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İsviçre Birinci Futbol Ligi takımı Zürih'in teknik heyetinde yer alan Florent Malouda, görevine son verildiğini kulübün sosyal medya paylaşımından öğrendi

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Malouda kovulduğunu sosyal medyadan öğrendi
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Zürih Kulübü, 2 ay önce A takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü yapması için teknik heyetine kattığı eski Fransız futbolcu Malouda ile yollarını ayırdı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zürih ile Florent Malouda arasındaki iş birliği karşılıklı anlaşmayla sona ermiştir." denildi. Paylaşımı Twitter üzerinden yanıtlayan Malouda, "Gerçekten mi? Bundan haberim yoktu." ifadesini kullandı.

Fransa Milli Takımı'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan 38 yaşındaki Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yapmıştı.

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