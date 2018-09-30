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Madrid derbisinde kazanan yok

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı

Madrid derbisinde kazanan yok
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La Liga'nın 7. haftasında, Madrid derbisi heyecanı yaşandı. Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarıda da iki takım, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybettiği haftada galip gelemeyerek liderlik şansını kullanamadı ve 14 puanla ikinci sırada yer aldı. 12 puanlı Atletico Madrid ise dördüncü sırada kaldı.

REAL MADRİD, FİLİSTİNLİ TARAFTARI AĞIRLADI

Öte yandan, 8 ay hapis yatmasının ardından temmuz ayında serbest bırakılan Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi, maç öncesi Real Madrid tarafından ağırlandı. Ahed et-Tamimi'ye Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragenio tarafından üstünde ismi yazılı forma hediye edildi.

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