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Madrid derbisi Real'in

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Madrid derbisi Real'in

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan Madrid derbisini, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup eden Real Madrid kazandı. Eflatun-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 49'a çıkardı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Real Madrid teknik direktörü ZinedineZidane, orta sahada TonyKroos ve Isco'nun yerine LucasVazquez ve Vinicius'u oyuna alarak başladı. Hücumda daha organize olan eflatun-beyazlıların galibiyet golü 56. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Derbiyi 1-0 kazanarak puanını 49'a çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın önünde 22. haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Atletico ise 36 puanda kaldı.

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