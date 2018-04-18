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Maçı, ayı başlattı

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FIFA 2018 Dünya Kupası'nı ağırlayacak Rusya'da Profesyonel Futbol Ligi kapsamında oynanacak Maşuk-KMV ile Anguşt takımları arasındaki maçı, Tim isimli bir ayı başlattı

Maçı, ayı başlattı
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Bu yaz Rusya'da gerçekleşecek FIFA 2018 Dünya Kupası öncesinde Profesyonel Futbol Ligi kapsamında Pyatigorsk kentinden Maşuk-KMV ile Narzan kentinden Anguşt takımları arasında yapılacak maçta ilginç anlar yaşandı. Maçı, Tim isimli bir ayı başlattı. İki ayağı üstünde duran Tim, alkışlamayı da ihmal etmedi ve maç öncesinde futbol topunu hakeme verdi.

Maç, Anguşt takımının 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Stadyum sunucusu esprili bir dille, Tim'in Dünya Kupası maçlarını açacağını söyledi. Ancak gerçekte bu yönde bir karar olup olmadığı bilinmiyor.

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