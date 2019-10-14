banner255
banner69
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
35 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
21 0
 
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
138 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
99 0
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
139 0
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
30 0
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
83 0
banner82

Lyon'da Garcia dönemi

banner27

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon'un teknik direktörlüğüne Rudi Garcia getirildi

Lyon'da Garcia dönemi
banner267

Bu sezon 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrılan Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verilmesinden bir hafta sonra Rudi Garcia ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Fransız teknik adamla sözleşme imzalandı.

Garcia, kariyerinde ülkesinin Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille ve Marsilya takımlarının yanı sıra İtalyan kulübü Roma'yı da çalıştırdı.

Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.