Lukaku eski takımı Chelsea'yi yıktı

İngiltere'de haftanın maçında Manchester United, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Chelsea'yi 2-1 yendi; 2.'liği geri aldı. Lukaku, eski takımına karşı bir gol bir de asistle oynadı ve galibiyetin mimarı oldu

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın maçında Manchester United, Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, 32. dakikada Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalının kendi cezasahasından başlattığı atakta Eden Hazard'la paslaştı. Hazard, rakip cezasahasına taşıdığı topu United cezasahası sağ içine bıraktı. Willian meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Chelsea'nin sevinci 4 dakika sürdü. Martial'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Lukaku, Courtois'i avladı ve Kırmızı Şeytanlar'a 1-1'lik eşitliği getirdi. Bu sezon 13. golünü kaydeden Lukaku, ilk 8'deki takımlardan birinin ilk kez ağlarını havalandırdı.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 75'te sonradan oyuna giren Jesse Lingard çıktı. Lukaku'nun sağ kanattan ortasını kafayla ağlarla buluşturan Lingard, Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Manchester United sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 59 yapan Manchester United; Liverpool'dan 2.'liği geri aldı. 53 puanda kalan Chelsea ise 5. sıraya geriledi.