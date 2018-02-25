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Lukaku eski takımı Chelsea'yi yıktı

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İngiltere'de haftanın maçında Manchester United, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Chelsea'yi 2-1 yendi; 2.'liği geri aldı. Lukaku, eski takımına karşı bir gol bir de asistle oynadı ve galibiyetin mimarı oldu

Lukaku eski takımı Chelsea'yi yıktı
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İngiltere Premier Ligi'nde haftanın maçında Manchester United, Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, 32. dakikada Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalının kendi cezasahasından başlattığı atakta Eden Hazard'la paslaştı. Hazard, rakip cezasahasına taşıdığı topu United cezasahası sağ içine bıraktı. Willian meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 
Chelsea'nin sevinci 4 dakika sürdü. Martial'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Lukaku, Courtois'i avladı ve Kırmızı Şeytanlar'a 1-1'lik eşitliği getirdi. Bu sezon 13. golünü kaydeden Lukaku, ilk 8'deki takımlardan birinin ilk kez ağlarını havalandırdı. 
İlk yarı bu skorla sona ererken; 75'te sonradan oyuna giren Jesse Lingard çıktı. Lukaku'nun sağ kanattan ortasını kafayla ağlarla buluşturan Lingard, Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi. 
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Manchester United sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 59 yapan Manchester United; Liverpool'dan 2.'liği geri aldı. 53 puanda kalan Chelsea ise 5. sıraya geriledi. 

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