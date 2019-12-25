banner255
banner69
Şampiyon GAÜ
Şampiyon GAÜ
110 0
Akile Ruh Ekizoğlu,
Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını tanıttı
15 0
 
Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor
Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor
16 0
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
35 0
Ortaköy’e yeni hastane mi?
Ortaköy’e yeni hastane mi?
219 0
Transferin gündemi John Ebuka
Transferin gündemi John Ebuka
590 0
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
57 0
banner355

Lucescu’nun yeni takımı Sion

banner27

Mircea Lucescu'nun yeni durağı İsviçre oluyor. Sion kulübü başkanı Christian Constantin, Rumen teknik adamla 2 Ocak'ta sözleşme imzalayacaklarını açıkladı

Lucescu’nun yeni takımı Sion

Mircea Lucescu futboldan kopamıyor.

74 yaşındaki Rumen teknik adamın yeni adresi İsviçre'nin Sion takımı olacak.

Sion kulübü başkanı ChristianConstantin, İsviçre basınında çıkan iddialar üzerine kısa süre önce Lucescu görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Hatta başkanConstantin, Mircea Lucescu ile 2 Ocak'ta sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Türk Milli takımından ayrıldıktan sonra hiçbir yerde görev yapmayan Rumen teknik adam, en son kulüp olarak Rusya'nın Zenit takımını çalıştırmıştı.

Rumen basını geçen hafta Lucesu'nun Brezilya'nın Santos takımından teklif aldığını ancak deneyimli çalıştırıcının eşi karşı çıktığı için bu teklifi kabul etmediğini yazmıştı.

Sion, 10 takımlı İsviçre Ligi'nde 18 hafta sonunda topladığı 21 puanla 7'nci sırada yer alıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.