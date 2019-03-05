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Löw’den radikal karar

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Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, radikal sayılabilecek bir karar aldı. Löw, üç yıldız ismi kadroya almayacağını duyurdu

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Löw’den radikal karar

Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw, radikal sayılabilecek bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam; Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller'i bir daha milli takıma çağırmayacağını açıkladı.

Almanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine konuşan Löw, bu üç oyuncunun da gelecek planlarında yer almadığını ifade etti.

2019 yılının Almanya Milli Takımı için yeni başlangıç olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Kararımı, oyunculara ve Bayern Münih yönetimine bildirdim. 2014 Dünya Kupası'nın kazanılmasındaki katkılarından dolayı Boateng, Müller ve Hummels'e yeniden teşekkür ediyorum" dedi.

Löw'ün bu kararı almasında Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın etkili olduğu öğrenildi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de, Löw'ün aldığı bu kararı desteklediklerini açıkladı. 

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