Londra derbisinde Chelsea sevindi

Derbide Chelsea, Tottenham'ı 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Chelsea'de teknik direktör Sarri, kupa finalinde oyundan çıkmayı reddeden kaleci Kepa'yı yedek soyundurdu

İngiltere Premier Lig'in 28. haftası Londra derbisine sahne oldu. Derbide Chelsea, Tottenham Hotspur'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Ligdeki son dört maçının üçünü kaybeden Chelsea, derbi maçta zirve mücadelesi veren Tottenham Hotspur'u konuk etti.

Pedro'nun 57. dakikadaki golüyle öne geçen Chelsea, 84. dakikada Kieran Trippier'in kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 53'e çıkarırken Tottenham Hotspur 60 puanda kaldı.

LİVERPOOL GOL YAĞDIRDI

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Watford'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligin 28. haftasında Anfield Road Stadı'nda Watford'u ağırlayan Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 20. dakikalarda Sadio Mane, 66. dakikada Divock Origi ile 79 ve 82. dakikalarda Virgil van Dijk attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.

CİTY'İ AGÜERO SEVİNDİRDİ

Liderin en yakın takipçisi Manchester City, sahasında West Ham United ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 59. dakikada Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun penaltı golüyle 1-0 kazanan Manchester temsilcisi, puanını 68'e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.