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Londra derbisi Tottenham'ın

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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki derbi maçta Tottenham, sahasında Arsenal'ı 1-0 mağlup etti

Londra derbisi Tottenham'ın
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Wembley Stadı'nda oynanan ve 83 bin 222 futbolseverin tribünden takip ettiği derbi mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Harry Kane'in golüyle öne geçen ve kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.

24 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, Arsenal'a karşı forma giydiği 7 derbi maçta 7 gol attı. Bu alanda Emmanuel Adebayor, 8 golle ilk sırada yer alıyor.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 52'ye çıkarırken, Arsenal 45 puanda kaldı.

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