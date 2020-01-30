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Liverpool’dan üst üste 14. galibiyet

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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yendi. Ligde üst üste 14. galibiyetini alan ve puanını 70'e yükselten Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını da 19'a çıkardı

Liverpool’dan üst üste 14. galibiyet

Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan lider Liverpool, West Ham United'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Liverpool, 35. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu devam ettiren Liverpool 52. dakikada AlexOxlade-Chamberlain'ın attığı golle maçı 2-0 kazandı.

Ligde üst üste 14. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 19'a çıkarırken, West Ham United ise 23 puanda kaldı.

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Etiketler; #liverpool
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