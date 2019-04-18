Liverpool, yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Liverpool konuk olduğu Porto’yu 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşman ilk yarısını 1-0 önde bitiren Liverpool üstünlüğünü ikinci yarıda bulduğu gollerle maç sonuna taşıyarak sahadan 4-1 galip ayrıldı. Liverpool ilk karşılaşmayı da 2-0 kazanmıştı.