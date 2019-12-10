Liverpool ve Napoli son 16’da

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçları oynandı. Kupanın son sahibi Liverpool, Salzburg deplasmanından Keita'nın 57 ve Salah'ın 58. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Napoli, evinde Genk'i 4-0 yendi. Napoli'nin gollerini Milik (3) ve Mertens attı.

Puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 12 puana sahip Napoli de 2. olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.