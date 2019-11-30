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Liverpool, Van Dijk'le 3 puanı kaptı

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İngiltere Premier Lig'de evinde Brighton & Hove Albion'u 2-1 mağlup eden Liverpool, açık ara liderliğini devam ettirdi. Liverpool'da kaleci Alisson, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Liverpool, Van Dijk'le 3 puanı kaptı

Ligin 14. haftasında namağlup lider Liverpool, Brighton & Hove Albion'u Anfield Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmayı iyi başlayan ev sahibi ekip, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in 18. ve 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Liverpool'da topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Alisson, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ataklarını sıklaştıran Brighton & Hove Albion, 79. dakikada Lewis Dunk'un golüyle umutlansa da Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 40'a çıkararak açık ara liderliğini sürdürürken, Brighton & Hove Albion ise 15 puanda kaldı.

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