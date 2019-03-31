Liverpool, Tottenham'ı 90'da devirdi

Premier Lig'deki dev maçta Liverpool, Tottenham'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok kritik bir 3 puan aldı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesi veren Liverpool, Tottenham'ı Alderweireld'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 yenerek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligin 32. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Tottenham karşılaştı. Ev sahibi Liverpool, Firmino'nun 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, 70. dakikada Moura ile skoru 1-1'e getirdi. 90. dakikada Salah'ın kafa vuruşunda Tottenham savunmacısı Toby Alderweireld'e çarpan top ağlarla buluştu ve Liverpool karşılaşmayı 2-1 kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren bir diğer ekip Chelsea de konuk olduğu Cardiff City'yi 2-1 yendi. Chelsea'nin gollerini, 84. dakikada Azpilicueta ve 90+1'inci dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti. Ligde 79 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Chelsea ise 60 puanla 6. sıradaki yerini korudu.