Liverpool şampi...

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta maçında CrystalPalace'ı 4-0 yenen lider Liverpool, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Manchester City, Chelsea deplasmanında puan kaybederse "Kırmızılılar", 30 yıl sonra şampiyon olacak

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta maçında lider Liverpool, orta sıralarda yer alan CrystalPalace'ı konuk etti.

AnfieldStadı'ında oynanan maçta Liverpool, 23. dakikada Trent Alexander-Arnold ile 1-0 öne geçti. Kırmızılılar, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

Alman teknik adam JurgenKlopp'un öğrencileri, Fabinho ile 55'te skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanını skorunu 69. dakikada SadioMane ilan etti: 4-0

CrystalPalace'ı 4-0 yenen Liverpool, puanını 86'ya çıkardı ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. CrystalPalace ise 42 puanda kaldı.

Liverpool 30 yıllık hasreti dindirmek üzere

Şampiyonluk düğümü için gözler 32. haftadaki dev maça çevrilecek. 32. haftada en yakın takipçisi Manchester City'e konuk olacak Liverpool, yenilmediği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Liverpool, City'e yenildiği takdirde şampiyonluk için bir sonraki haftayı bekleyecek.

En son şampiyonluğunu 1990 yılında yaşayan Liverpool, 1992 yılında kurulan Premier Lig'de ise bu sevinci hiç yaşayamadı.