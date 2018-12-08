Liverpool, Salah ile kazandı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u 4-0 yendi

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Salah, 48 ve 77. dakikalarda takımı adına farkı artırırken, mart ayından bu yana ilk "hat-trick"ini yaptı. Konuk takımın diğer golünü 68. dakikada Steve Cook kendi kalesine attı.

Bournemouth galibiyetiyle puanını 42'ye yükselten Liverpool, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", gelecek hafta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.