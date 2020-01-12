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Liverpool rekora imza attı

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Ada'da, Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor. Jürgen Klopp'un öğrencileri, Tottenham'ı 1 - 0 mağlup ederek puanını 61'e yükseltti ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunu ele geçirdi

Liverpool rekora imza attı

Liverpool, İngiltere Premier Ligi'nde rakip tanımıyor. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'a konuk olan kırmızılılar, rakibini 1 - 0 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Jürgen Klopp'un öğrencileri, puanını 61'e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup liderliğini sürdürdü.

Liverpool, Tottenham deplasmanında bir rekora da imza attı.

Kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.

Maçın ardından kırdıkları rekor hakkında konuşan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, ''Bunu başarmamız gerçekten inanılmaz ancak daha hiçbir şey bitmedi. Daha iyisini yapmak için uğraşmalıyız'' ifadesini kullandı.

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