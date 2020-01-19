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Liverpool Premier Lig'de farkı açıyor

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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti

Liverpool Premier Lig'de farkı açıyor

Premier Lig’in puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde Manchester United'ı ağırladı.

Liverpool, Van Dijk'ın 14 ve Salah'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Peş peşe 13. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 64'e, ligdeki yenilmezlik serisini ise 39 karşılaşmaya çıkardı.
Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı da 16 puana yükseltti.

Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.

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