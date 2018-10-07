banner107
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
13 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
382 0
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
57 0
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
196 0
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
66 0
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
7 0
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
27 0
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
62 0
banner82
banner147

Liverpool-Manchester City maçında çıt yok

banner27

İngiltere Premier Lig'in zirvesini ilgilendiren maçta Liverpool ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı

Liverpool-Manchester City maçında çıt yok
banner192

Ligin namağlup ekiplerini karşı karşıya getiren 8. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

Manchester City, kanat oyuncusu Sane'nin 85. dakikada Liverpool stoperi Van Dijk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 86. dakikada penaltı noktasına gelen Mahrez'in şutunda top üstten dışarı gitti.

Kalan sürede gol sesi çıkmayınca, takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligin diğer yenilgisiz ekibi Chelsea ise Hazard'ın 30, Barkley'nin 57 ve Morata'nın 90+3'üncü dakikadaki golleriyle deplasmanda oynadığı Southampton maçını 3-0 kazandı.

Bu sonuçlarla 3 takımın da puanı 20'ye yükseldi. Manchester City, gol averajıyla Chelsea ve Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.