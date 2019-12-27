banner255
banner69
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
12 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
19 0
 
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
51 0
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
38 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
57 0
Şampiyon GAÜ
Şampiyon GAÜ
212 0
Akile Ruh Ekizoğlu,
Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını tanıttı
20 0
banner355

Liverpool koptu, gidiyor

banner27

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, Leicester City'yi 4-0 yendi. Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki farkı 13 puana, ligdeki yenilmezlik serisini de 35 karşılaşmaya çıkardı

Liverpool koptu, gidiyor

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Leicester City, Liverpool'u ağırladı. Liverpool, Firmino'nun 31 ve 74, Milner'ın 71 (penaltıdan), Alexander-Arnold'ın 78. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki farkı 13 puana, ligdeki yenilmezlik serisini de 35 karşılaşmaya çıkardı.

Ligi ilk 4'te bitirmeyi hedefleyen Chelsea, seyircisi önünde oynadığı Southampton maçını 2-0 kaybetti. Bu sonuçla Chelsea, son 7 maçta 5. mağlubiyetini aldı.

Tottenham, sahasında geri düştüğü Brighton müsabakasını, Kane'in 53 ve Alli'nin 72. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı.

Arsenal'in başına getirilen MikelArteta, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıktı. Arsenal, konuk olduğu Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

Carlo Ancelotti yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan Everton ise evinde Burnley'i 1-0 mağlup etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.