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Liverpool kadrosu ikiye bölünüyor

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İngiliz ekibi Liverpool, 5 gün içinde iki farklı kıtada oynayacağı 3 maç için 2 kadro oluşturulacağını açıkladı

Liverpool kadrosu ikiye bölünüyor
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Liverpool 5 gün içerisinde oynayacağı 3 maç için çözüm yolu buldu. İngiliz ekibi, 17-21 Aralık tarihleri arasındaki karşılaşmalara iki farklı takımla çıkacak.

Liverpool, 17 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa ile karşılaşacak. Bu mücadele için oluşturulacak kadro, ülkede kalacak.

Kırmızılılar bir gün sonra ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Katar'a gidecek.

Burada yer alacak kadro ise 2 karşılaşma oynayacak. Liverpool, İngiltere Lig Kupası maçının ertelenmesi için federasyon ile görüşmeler gerçekleştirmiş ancak kabul edilmemişti.

KLOPP'TAN KATAR ŞAKASI

Teknik direktör Jurgen Klopp da durumun karışıklığı ile ilgili olarak Aston Villa'ya Katar'da oynamayı teklif ettikleri şeklinde şaka yollu bir açıklama yaptı.

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