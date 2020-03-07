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Liverpool geriden geldi

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Liverpool geriden geldi

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan ve geçen hafta ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool, 29. haftanın açılış maçında Bournemouth'u ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson ile öne geçse de Liverpool, 25. dakikada Muhammed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 82'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth 27 puanda kaldı.

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