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Liverpool en uzun galibiyet serisine ortak

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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında yenilgisiz lider Liverpool sahasında 2-1 geriye düştüğü maçta West Ham United'ı 3-2 yendi

Liverpool en uzun galibiyet serisine ortak

Karşılaşmanın 9. dakikasında ev sahibi takım Wijnaldum'un golüyle 1-0 öne geçti. 12. dakikada konuk ekipten Diop maça dengeyi getiren golü attı: 1-1. 

İlk yarı bu sonuçla biterken ikinci yarının 54. dakikasında West Ham, Pablo Fornals'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Ardından 68'de Salah eşitliği sağladı: 2-2.

Maçın sonucunu belirleyen gol 81. dakikada SadioMane'den geldi: 3-2.

Peş peşe 18. galibiyetine imza atan Liverpool, Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna da ortak oldu.

Puanını 79'a, ligdeki yenilmezlik serisini ise 44 karşılaşmaya çıkaran Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu.

24 puanlı West Ham United 18. sırada kaldı. 

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