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Liverpool ecel terleri döktü

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Premier Lig'in 23 haftasında lider Liverpool, çekişmeli geçen maçta Crystal Palace'ı 4-3 mağlup etmeyi başardı

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Liverpool ecel terleri döktü
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Premier Lig 23. hafta maçında Liverpool, Crystal Palace'ı ağırladı. 34. dakikada Townsend'in golüyle konuk ekip öne geçti. İlk yarı Crystal Palace'ı 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada Salah, skoru eşitledi. 53'te Firmino, skoru Liverpool lehine çevirdi: 2-1.

65'te Tomkins'in attığı golle skor tekrar dengeye geldi.

75. dakikada Salah, Crystal Palace'ın kalecisi Speroni'nin büyük hatasıyla takımın tekrar öne geçirdi.

Liverpool'da James Milner, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Mane, 90+3'te attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

90+5'te maçın sonucunu ilan eden gol Meyer'den geldi: 4-3.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 60'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Crystal Palace ise 22 puanda kaldı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Wolverhampton 4 - 3 Leicester City

Bournemouth 2 - 0 West Ham United

Manchester United 2 - 1 Brighton & Hove Albion

Newcastle United 3 - 0 Cardiff City

Southampton 2 - 1 Everton

Watford 0 - 0 Burnley

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