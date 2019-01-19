Liverpool ecel terleri döktü

Premier Lig 23. hafta maçında Liverpool, Crystal Palace'ı ağırladı. 34. dakikada Townsend'in golüyle konuk ekip öne geçti. İlk yarı Crystal Palace'ı 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
46. dakikada Salah, skoru eşitledi. 53'te Firmino, skoru Liverpool lehine çevirdi: 2-1.
65'te Tomkins'in attığı golle skor tekrar dengeye geldi.
75. dakikada Salah, Crystal Palace'ın kalecisi Speroni'nin büyük hatasıyla takımın tekrar öne geçirdi.
Liverpool'da James Milner, 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Mane, 90+3'te attığı golle farkı 2'ye yükseltti.
90+5'te maçın sonucunu ilan eden gol Meyer'den geldi: 4-3.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 60'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Crystal Palace ise 22 puanda kaldı.
GÜNÜN SONUÇLARI
Wolverhampton 4 - 3 Leicester City
Bournemouth 2 - 0 West Ham United
Manchester United 2 - 1 Brighton & Hove Albion
Newcastle United 3 - 0 Cardiff City
Southampton 2 - 1 Everton
Watford 0 - 0 Burnley