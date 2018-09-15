Liverpool durdurulamıyor

Ligin beşinci haftasının açılış mücadelesinde, zirve iddiasıyla sezona başlayan iki takımdan Tottenham, Wembley Stadı'nda Liverpool'u ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 39. dakikada Georginio Wijnaldum'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Liverpool, 54. dakikada Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Tottenham, 90+3'üncü dakikada Erik Lamela'nın golüyle farkı azaltsa da mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Çıktığı 5 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Tottenham'ın ise 9 puanı bulunuyor.