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Liverpool durdurulamıyor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup etti

Liverpool durdurulamıyor
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Ligin beşinci haftasının açılış mücadelesinde, zirve iddiasıyla sezona başlayan iki takımdan Tottenham, Wembley Stadı'nda Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 39. dakikada Georginio Wijnaldum'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Liverpool, 54. dakikada Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Tottenham, 90+3'üncü dakikada Erik Lamela'nın golüyle farkı azaltsa da mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Çıktığı 5 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Tottenham'ın ise 9 puanı bulunuyor. 

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