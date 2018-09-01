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Liverpool dolu dizgin

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti

Liverpool dolu dizgin
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Ligin dördüncü haftasının açılış mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'da Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 10. dakikada Sadio Mane, 45. dakikada ise Roberto Firmino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Leicester City, 63'üncü dakikada Rachid Ghezzal'ın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Liverpool'un 72 milyon avro karşılığında transfer ettiği kaleci Alisson'un yenen goldeki büyük hatası, dikkati çekti.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma, Liverpool'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Çıktığı 4 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 12'ye çıkardı.

Leicester City'nin yeni transferlerinden milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giymedi.

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