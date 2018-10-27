Liverpool'dan Cardiff City'e fark

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cardiff City'yi Anfield Road'da ağırlayan Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 66 ve 87. dakikalarda Sadio Mane, 84. dakikada da Xherdan Shaqiri'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 77. dakikada Callum Paterson kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran Liverpool, gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.
Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Brighton Hove Albion-Wolverhampton: 1-0
Fulham-Bournemouth: 0-3
Southampton-Newcastle United: 0-0
Watford-Huddersfield Town: 3-0