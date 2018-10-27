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Liverpool'dan Cardiff City'e fark

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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, sahasında Cardiff City'yi 4-1 mağlup etti

Liverpool'dan Cardiff City'e fark
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Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cardiff City'yi Anfield Road'da ağırlayan Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 66 ve 87. dakikalarda Sadio Mane, 84. dakikada da Xherdan Shaqiri'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 77. dakikada Callum Paterson kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran Liverpool, gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brighton Hove Albion-Wolverhampton: 1-0

Fulham-Bournemouth: 0-3

Southampton-Newcastle United: 0-0

Watford-Huddersfield Town: 3-0

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