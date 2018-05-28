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Liverpool'da hedef Alisson

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybederek büyük üzüntü yaşayan Liverpool'da Loris Karius'un performansı büyük eleştirileri topladı ve gözler yeni bir kaleci transferine çevrildi. Liverpool'da en büyük kaleci adayı ise Roma'nın file bekçisi Alisson Becker

Liverpool'da hedef Alisson
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Liverpool, Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde önce Muhammed Salah'ın sakatlığı, sonrasında da Karius'un hatalarıyla büyük üzüntü yaşadı. Loris Karius'un gösterdiği performansla birlikte yeni sezon transfer çalışmalarında Liverpool'un ilk hedefi kaleci transferi olacak.

İngiliz medyasında da Liverpool'un kaleci arayışı içinde olduğuna vurgu yapıldı. Guardian ve Telegraph'ın haberine göre göre teknik direktör Jurgen Klopp, transfer öneminde önceliği 1 numaralı transfere verdi. Simon Mignolet'den de istenileni alamayan Klopp, yaz dönemindeki ilk imzasıyla kaleyi sağalama almak istiyor.

Liverpool'un Alisson Becker transferindeki en büyük rakibi ise Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettiği Real Madrid.

Roma'nın 25 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, Brezilya'nın Internacional takımından 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edildi. Ülkesinin milli takım formasını Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da giyecek olan Alisson için bu yaz birçok kulüp Roma'nın kapısını çalacak.

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