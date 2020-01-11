Liverpool arayı açıyor

Premier Lig'de 22. haftanın en önemli mücadelesinde Liverpool, Tottenham'a konuk oldu. Jürgen Klopp yönetiminde harikalar yaratan Liverpool, Firmino'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve yoluna doludizgin devam etti. 61 puana ulaşan Liverpool, takipçisi Leicester City'nin puan kaybettiği haftada puan farkını 16 puana çıkarttı.