Liverpool arayı açıyor

Premier Lig'de 22. haftanın en önemli mücadelesinde Liverpool, Tottenham'a konuk oldu. Jürgen Klopp yönetiminde harikalar yaratan Liverpool, Firmino'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve yoluna doludizgin devam etti. 61 puana ulaşan Liverpool, takipçisi Leicester City'nin puan kaybettiği haftada puan farkını 16 puana çıkarttı.
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