Liverpool altıda altı yaptı

İngiltere Premier Ligi'nde iki dev kulüp Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Liverpool 2-1 kazanarak, ligde altıda altı yaptı

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Süper Kupa Finali'nden sonra bu kez İngiltere Premier Ligi'nin 6.haftasında karşı karşıya geldi. Liverpool deplasmanda Chelsea'yi 2-1 yendi. Liverpool maçın ilk yarısında 14. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 30. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Chelsea'nin tek golünü ise 71. dakikada N'Golo Kante'den geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Liverpool ligdeki altıncı galibiyetin alarak, 18 puanla liderliğini korudu. Chelsea ise 8 puanda kaldı.