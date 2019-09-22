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Liverpool altıda altı yaptı

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İngiltere Premier Ligi'nde iki dev kulüp Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Liverpool 2-1 kazanarak, ligde altıda altı yaptı

Liverpool altıda altı yaptı
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Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Süper Kupa Finali'nden sonra bu kez İngiltere Premier Ligi'nin 6.haftasında karşı karşıya geldi. 

Liverpool deplasmanda Chelsea'yi 2-1 yendi. Liverpool maçın ilk yarısında 14. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 30. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Chelsea'nin tek golünü ise 71. dakikada N'Golo Kante'den geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Liverpool ligdeki altıncı galibiyetin alarak, 18 puanla liderliğini korudu. Chelsea ise 8 puanda kaldı.

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