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Liverpool 'a ikinci darbe

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İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 yenilerek İngiltere Federasyon Kupası'ndan elendi

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Liverpool 'a ikinci darbe
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Liverpoolİngiltere FA Cup 3. Tur maçında konuk olduğu Wolverhampton'a 2-1 yenildi. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool bu mağlubiyetin ardından İngiltere Federasyon Kupası'ndan elendi. Liverpool yedek kadroyla çıktığı maçtan hüsranla ayrıldı. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Klopp'un öğrencileri İngiltere FA Cup'ta erken havlu attı.

Wolverhampton, sahası Molineux Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını, Jimenez'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 önde bitirdi.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Liverpool, Origi'nin 51. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Fakat Wolverhampton, 4 dakika sonra Neves'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

70. dakikada Salah ve Firmino'nun oyuna dahil olması da Liverpool'un sonucu değiştirmesine yetmedi ve Wolverhampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.

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