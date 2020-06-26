Liverpool 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu rekorlarla süsledi

Premier Lig'de Liverpool 30 yıllık bir aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti. Rüya gibi bir sezonun ardından mutlu sona ulaşan İngiliz ekibi başarısını rekorlarla süsledi

İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, 2019-20 sezonunda tarih kitaplarını yeniden yazdı.

JürgenKlopp'un 2015'in ekim ayından beri çalıştırdığı Liverpool, 1989-90 sezonundan bu yana elde edemediği İngiltere ligi şampiyonluğuna sonunda ulaştı.

Klopp, Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik direktör

53 yaşındaki Klopp, İngiltere birinci ligi tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik direktör olmayı başardı.

Premier Lig tarihinin en erken şampiyonu

Geçen sezon Manchester City ile girdiği şampiyonluk mücadelesini bir puan farkla kaybeden Merseyside ekibi, 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsledi.

Liverpool böylece son 5 maç öncesi şampiyonluğu garantileyen Manchester United (1907-08 ve 2000-01), Everton (1984-85) ve Manchester City'nin (2017-18) paylaştığı İngiltere ligi rekorunun yeni sahibi oldu.

Üst üste kazanma rekoru

Kloop'un öğrencileri, 20 maçla Manchester City'e ait iç sahada üst üste kazanma rekorunu bu sezon 23 karşılaşmaya çıkardı.

Art arda 18 maç galip gelen "Kırmızılar", yine Manchester City'e ait bir başka rekoru egale etti. Liverpool, sezon içinde Manchester City'in 25 puan önüne geçerek Premier Lig tarihinde takipçisine en fazla fark atan lider olmayı başardı.

İngiliz ekibi, ilk 21 haftada elde ettiği 61 puanla Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla puan toplayan takım unvanını ele geçirdi.

128 yıllık kulüp tarihinde ilk kez ligdeki tüm takımları yendi

Liverpool, 128 yıllık kulüp tarihinde ilk kez bu sezon ligdeki tüm takımları yendi.

Michael Owen'den sonra Salah...

Şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Muhammed Salah, Michael Owen'den sonra, Liverpool formasıyla son 17 yılda üst üste üç sezon 20 gol barajını yakalayan ilk oyuncu oldu.

Liverpool, ManU'ya yaklaştı

Liverpool, 1888'den itibaren düzenlenen İngiltere birinci ligindeki 19, organizasyonun Premier Lig adını aldığı 1992'den bu yana ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

"Kırmızılar", 20 kupayla İngiltere ligi tarihinin en başarılı kulübü olan Manchester United'a bir adım daha yaklaştı.

İngiltere birinci futbol ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan 10 takım şöyle:

1. Manchester United: 20

2. Liverpool: 19

3. Arsenal: 13

4. Everton: 9

5. Aston Villa: 7

6. Sunderland: 6

Chelsea: 6

Manchester City: 6

9. Newcastle United: 4

Sheffield Wednesday: 4

Liverpool'u bekleyen rekorlar

Sezonun bitmesine 7 maç kaldığı hesaba katılırsa Liverpool, çok sayıda rekoru daha kırma şansını elinde tutuyor.

21 puan toplama imkanına sahip 86 puanlı Liverpool, Manchester City'nin iki sezon önce 100 puanla yakaladığı "en fazla puan alarak şampiyon olan takım" unvanını alabilir.

Manchester City, 2017-18 sezonunda en yakın takipçisi Manchester United'a 19 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşmış ve bu alanda rekor kırmıştı. Şu an için 23 puan farkla liderlik koltuğunda oturan "Kırmızılar" bu rekoru da geliştirebilir.

Bu sezon 25. hafta sonunda en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 22 puana çıkararak İngiltere ligi rekoru kıran Liverpool, 29. haftayı maç fazlasıyla da olsa 25 puan önde kapatarak bir başka ilke daha imza atmıştı.

28 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Liverpool, JosepGuardiola yönetiminde son iki sezonu 32 galibiyetle kapatan Manchester City'nin bu rekorunu da kırmaya aday.

Bu sezon evindeki 16 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılan Merseyside ekibi, kalan 3 maçını da kazanırsa Chelsea (2005-06), Manchester United (2010-11) ve Manchester City'nin (2011-12 ve 2018-19) 18 iç saha galibiyetiyle paylaştığı rekoru ele geçirecek.

Deplasmanda oynadığı 15 mücadelenin 12'sini kazanan Liverpool, kalan maçlarda 4'te 4 yapması halinde ise 2017-18 sezonundan beri Manchester City'ye ait rekora ortak olacak.