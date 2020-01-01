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Liverpool 2019’da sadece bir kez yenildi

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2019 geride kalırken, Liverpool 3 kupayla yılı bitirdi ve taraftarlarına unutulmaz bir sene yaşattı. Kırmızılar, 2019 takvim yılında alınabilecek 111 puanın 98’ini topladı

Liverpool 2019’da sadece bir kez yenildi

Liverpool, 2019’daki görkemli performansıyla rüya gibi bir yılı geride bıraktı.

İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

JurgenKlopp’un takımın başına geçtiği 2015 yılından bu yana üstüne koyarak ilerleyen Kırmızılar, emeklerinin karşılığını 3 kupa alarak taçlandırdı.

Liverpool, 2019’da oynadığı 37 maçta, 31 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Tek mağlubiyetini Manchester City karşısında alan Klopp'un ekibi, bu yenilginin faturasını ise şampiyonluğu kaybederek ödedi.

Bu da Liverpool'un geride kalan yıldaki en kötü anısı olarak kayıtlara geçti.

Liverpool, kaçan şampiyonluğun acısını 2020 yılında çıkaracağa benziyor.

2019 - 2020 sezonuna fırtına gibi giren Kırmızılılar, ligin ilk yarısını bir maç eksikle en yakın rakibinin 13 puan önünde tamamladı.

Kırmızılıların, 30 yıllık şampiyonluk özlemini 2020'de bitirmesi artık sürpriz sayılmayacak.
Liverpool'un başarılı savunmacısı VirgilvanDijk, UEFA yılın futbolcusu ödülüne sahip olurken, gol makinaları Salah ve Mane ise en iyi Afrikalı futbolcu adayları arasında yer alıyor.

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