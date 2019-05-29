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Liverpool 13 yıllık hasreti sonlandırmak istiyor

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Liverpool, Tottenham ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi final maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Jurgen Klopp, futbolculardan Sadio Mane ile Virgil van Dijk, zorlu maç öncesinde iddialı konuştu

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Liverpool 13 yıllık hasreti sonlandırmak istiyor
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Liverpool, 1 Haziran Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile karşılaşacak. 2004 - 2005 sezonunda İstanbul'da bu kupayı müzesine götüren kırmızılar, 13 yıllık hasrete son vermek istiyor.

Teknik direktör Jurgen Klopp, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadıkları hayal kırıklığını unutmaları gerektiğini belirterek, ''Bütün sezon bu maç için mücadele ettik ve takım olarak dersimize iyi çalıştık, bu kez kazanan taraf biz olacağız'' ifadesini kullandı.

Final karşılaşmasına çıkacakları için çok mutlu olduğunu söyleyen Sadio Mane de, ''Çok iyi bir sezon geçirdik, bir rüyayı gerçekleştirmek ve o kupayı evimize götürmek istiyoruz'' dedi.

Sergilediği performansla sezona damga vuran Virgil van Dijk de, ''Kendimize güvenip sahadaki en iyi futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız'' şeklinde konuştu.

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