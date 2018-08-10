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Lionel Messi'ye Barcelona'dan büyük onur

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Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, kulübü tarafından büyük bir onura layık görüldü

Lionel Messi'ye Barcelona'dan büyük onur
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Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, kulübü tarafından büyük bir onura layık görüldü.

Katalan ekibinin Andres Iniesta'nın takımdan ayrılmasının ardından kaptanlık bandını kime vereceği merakla beklenirken bugün konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Barça'nın resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada kaptanlığa Messi'nin getirildiği duyurulurken ikinci, üçüncü ve dördüncü kaptanlar ise sırasıyla Sergio BusquetsGerard Piqueve Sergi Roberto oldu.

Dört kaptanın tamamının da Barça'nın meşhur akademisi olan La Masia'dan olması dikkat çekti.

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