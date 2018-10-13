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Lionel Messi, Barcelona'dan bedava ayrılabilir

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Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulübün önereceği sözleşmeye göre bedavaya ayrılabilir

Lionel Messi, Barcelona'dan bedava ayrılabilir
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Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılabilir.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, önümüzdeki yaz Lionel Messi'ye yeni sözleşme önermeyi planlıyor.

Katalan devinin önereceği sözleşmede, 2020 yılında devreye girecek olan, Lionel Messi'nin elit olmayan kulüplere bedelsiz transfer olmasının önünü açacak bir madde yer alması planlanıyor.

Lionel Messi'nin, tıpkı Xavi ve Iniesta gibi Katar, Çin ya da Japonya Ligi kulüplerine transferi kolaylaşacak.

Lionel Messi'nin ise bu sözleşmeyi kabul edip etmeyeceği merak ediliyor.

Diğer yandan Arjantinli süper yıldız, Manchester City'nin ilgisini de reddediyor.

Manchester City Başkanı Khaldoon al Mubarak, Messi'ye Barcelona'daki kontratının 3 katını teklif ettiklerini, ancak reddedildiğini açıkladı.

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