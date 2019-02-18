Libertadores Kupası'nda Osmanlı'nın ayak sesleri

Libertadores Kupası’nda bir üst tura yükselen Şili temsilcisi Club Deportivo Palestino mazisiyle de Türk futbolseverlerin ilgisini çekiyor

Club Deportivo Palestino 1955 ve 1958 yıllarında olmak üzere 2 kez Şili Ligi'ni şampiyonlukla tamamladı. Geçen yıl Şili Kupası'nı kazanan kulüp, Güney Amerika Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilen Libertadores Kupası'na 2. ön elemeden katılmaya hak kazandı. Palestino, son olarak Kolombiya temsilcisi Medellin'i penaltılarda 4-1 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi.

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Hikaye 1850’li yıllarda başlıyor. 1853-1856 yıllları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı'nda; Osmanlı Devleti, Fransa ve İngiltere ittifakı, 3 yıl boyunca Rus İmparatorluğu'na karşı savaştı. Savaşın getirdiği zorluklar insanları topraklarından çok uzak diyarlara Şili’ye göç etmeye mecbur bıraktı. Bu insanlar arasında o zamanlar Osmanlı toprakları içinde olan Filistinliler de bulunuyordu.

Orta Doğu dışındaki en büyük Filistin topluluğu olarak kabul edilen ve miraslarını başkent Santiago’da yaşatan 500 bine yakın göçmen, 1920 yılında Club Deportivo Palestino’yu kurdu.

2014 yılında kulüp, formanın sırt numaralarındaki “1” rakamının İsrail kurulmadan önceki Filistin haritasına benzediği için Şili Futbol Federasyonu tarafından 1300 dolar para cezasına çarptırıldı.

2016 yılında Güney Amerika temsilcisine ziyarette bulunan Filistin Başkanı Mahmoud Abbas, kulüp için “Filistinlilerin ikinci milli takımı” ifadelerini kullanmıştır.

Maçlarını 8000 kişilik Estadio Municipal de la Cisterna Stadyumu'nda oynayan Club Deportivo Palestino, renklerini de Filistin bayrağındaki gibi yeşil, kırmızı ve beyaz renklerinden alıyor. Osmanlı göçmenlerinden oluşması nedeniyle de "Los Turcos" olarak anılıyor.