Libertadores Kupası'nda final zamanı

Libertadores Kupası finalinde, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile Arjantin'in köklü kulüplerinden RiverPlate, kozlarını paylaşacak

Güney Amerika kıtasının kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Libertadores Kupası'nda nefesler tutuldu.

Dev kupada final maçının heyecanı yaşanacak. Arjantin'in köklü kulüplerinden RiverPlate, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele 23 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

Son şampiyon RiverPlate, üst üste ikinci kez kupayı kazanmak istiyor. Arjantin ekibi, geçen yılın finalinde ezeli rakibi Boca Juniors'u mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

RiverPlate bu sene de Boca Junios'u yarı finalde saf dışı bırakarak rakibini kupanın dışına itmişti.

Diğer finalist Flamengo ise Gremio'yu1 - 1'in rövanşında 5 - 0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Son olarak1981 yılında Libetadores kupasını kazanan Flamengo 38 yıllık hasreti dindirmek istiyor.

Final maçı Şili'deki şiddetli protestolar nedeniyle Peru'nun başkenti Lima'da oynanacak.

Geçen yıl RiverPlate ile Boca Juniors arasında oynanan final karşılaşması da Arjantin'de çıkan olaylar nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılmıştı.