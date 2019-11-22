banner255
banner69
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
13 0
Trafikte eğitim şart
Trafikte eğitim şart
29 0
 
Cumhuriyet için yan verdiler
Cumhuriyet için yan verdiler
31 0
Yaşar Büyükanıt vefat etti
Yaşar Büyükanıt vefat etti
43 0
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
26 0
Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
31 0
Keyif alıp, keyif veriyorlar
Keyif alıp, keyif veriyorlar
180 0
banner82

Libertadores Kupası'nda final zamanı

banner27

Libertadores Kupası finalinde, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile Arjantin'in köklü kulüplerinden RiverPlate, kozlarını paylaşacak

Libertadores Kupası'nda final zamanı

Güney Amerika kıtasının kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Libertadores Kupası'nda nefesler tutuldu.

Dev kupada final maçının heyecanı yaşanacak. Arjantin'in köklü kulüplerinden RiverPlate, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele 23 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

Son şampiyon RiverPlate, üst üste ikinci kez kupayı kazanmak istiyor.  Arjantin ekibi, geçen yılın finalinde ezeli rakibi Boca Juniors'u mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. 

RiverPlate bu sene de Boca Junios'u yarı finalde saf dışı bırakarak rakibini kupanın dışına itmişti. 

Diğer finalist Flamengo ise Gremio'yu1 - 1'in rövanşında 5 - 0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Son olarak1981 yılında Libetadores kupasını kazanan Flamengo 38 yıllık hasreti dindirmek istiyor. 

Final maçı Şili'deki şiddetli protestolar nedeniyle Peru'nun başkenti Lima'da oynanacak.

Geçen yıl RiverPlate ile Boca Juniors arasında oynanan final karşılaşması da Arjantin'de çıkan olaylar nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.