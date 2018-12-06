Olaylar nedeniyle finali iki kez ertelenen Libertadores Kupası'nda bir ilk yaşanacak. Finalin ikinci ayağı ilk kez Güney Amerika dışında bir kıtada oynanacak, maç 9 Aralık’ta İspanya’nın başkenti Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak

Güney Amerika futbolunun en önemli kupası olan Libertadores Kupası (Copa Libertadores) final rövanşı Arjantin'in ezeli iki rakibi River Plate ve Boca Juniors arasında 24 Kasım’da oynanacaktı. Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma iki kez ertelenince, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) karşılaşmanın 8 ya da 9 Aralık'ta farklı bir ülkede oynanacağını açıklamıştı.

Aynı zamanda River Plate stadı olarak da bilinen, Buenos Aires’teki Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda 24 Kasım Cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından, CONMEBOL, maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Boca Juniors’tan Abila'nın 33. dakikadaki golüne, River Plate 35. dakikada Pratto ile yanıt vermiş ve Boca Juniors, Benedetto 45+1'inci dakikadaki golüyle ilk yarı tamamlanmıştı. River Plate, Izquierdoz'un 61. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalamıştı.

Ertelenen karşılaşmanın nerede oynanacağı belirsizliğini korurken, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, 29 Kasım’da, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Buenos Aires’e seyahat ederken, Twitter hesabı aracılığıyla İspanya’nın Libertadores Kupası maçına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Yaklaşık bir saat sonra CONMEBOL Başkanı Alejandro Domínguez kararı doğruladı ve maçın 9 Aralık’ta İspanya’nın başkenti Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacağını açıkladı.