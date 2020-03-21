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Lewandowski’den koronavirisü ile mücadeleye 1 milyon euro!

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Alman devi Bayern Münih'in gol makinesi Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, korona virüsü işe mücadeleye eşiyle birlikte 1 milyon euro bağışladıklarını açıkladı

Lewandowski’den koronavirisü ile mücadeleye 1 milyon euro!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’in yıldız santrforu Robert Lewandowski ve eşi AnnaLewandowski, corona virüs ile mücadele platformuna 1 milyon euro bağış yaptıklarını açıkladı.

İnsanlara yardıma dikkat çeken çift, “Corona virüse karşı savaşımızda güçlü kalmalıyız” dedi.

“TALİMATLARA UYUN, DOKTORLARI DİNLEYİN”

Lewandowski çifti, birlikte yaptıkları açıklamada, “Hepimiz çevremizdeki zor durumun farkındayız. Bugün hepimiz bir takımda oynuyoruz. Coronavirüse karşı savaşımızda güçlü kalmalıyız. Bir kişiye yardım etme şansımız varsa bunu yapmalıyız. Coronavirüsün oluşturduğu durum herkesi etkileyebilir, bu yüzden talimatlara uymanızı ve bilirkişileri dinlemenizi rica ediyoruz. Sorumluluk alın. Yakında normal hayatımıza döneceğimize inanıyoruz. Hepimiz aynı durumdayız ve birlikte yaşıyoruz.” ifadelerini kullandılar.

GORETZKA VE KIMMICH DE BAĞIŞ YAPMIŞTI

Öte yandan Bayern Münih’in diğer yıldızları LeonGoretzka ve JoshuaKimmich de corona virüs ile mücadele platformuna 1’er milyon euro bağışladıklarını duyurmuştu.

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