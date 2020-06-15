Lewandowski 'Altın Ayakkabı'ya göz kırpıyor

"UEFA Altın Ayakkabı" yarışında mutlu sona ulaşmaya en yakın isim Bayern Münihli Lewandowski. Polonyalı golcüyü, Laziolu Ciro Immobile ve Leipzigli Timo Werner takip ediyor

UEFA Altın Ayakkabı yarışında Bayer Münihli Robert Lewandowski ilk sırada yer alıyor. Ligde 30 golü bulunan Polonyalı forvet, 60 puanla kariyerinde ilk kez "Altın Ayakkabı"nın sahibi olmaya çok yakın.

Lewandowski'yi 27 golle Lazio'nun santraforu Ciro Immobile takip ediyor. Üçüncü sırada ise 25 golü bulunan Leipzig'in yıldızı Timo Werner var.

"Altın Ayakkabı"yı 6 defayla en çok kazanan Messi, bu sezon 20 golle altıncı sırada. Bu ödülü daha önce 4 kez kaldıran Cristiano Ronaldo da 21 golle beşinci basamakta bulunuyor.

Alexander Sörloth 21. sırada

Süper Lig'in en skorer ismi Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise 19 golle topladığı 28.5 puanla 21'nci sırada boy gösteriyor.

Eric Sorga katsayı mağduru

"Altın Ayakkabı" yarışında Estonyalı Eric Sorga, 31 golle en çok gol atan oyuncu olmasına rağmen ülkesinin katsayısı düşük olduğu için 20'nci sırada yer alıyor.

Krallık yarışında değerlendirme, futbolcuların oynadıkları liglerin zorluk derecesine göre attıkları gollerin bir, bir buçuk veya iki ile çarpılmasıyla oluşuyor.