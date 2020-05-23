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Leverkusen, M'Gladbach'ı deplasmanda yıktı

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Almanya Bundesliga'da 27. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Borussia Monchengladbach'ı 3-1 yenerek zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı

Leverkusen, M'Gladbach'ı deplasmanda yıktı

Almanya Bundesliga'da 27. haftasında zirveden kopmak istemeyen iki ekip kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen karşılaşması TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.

Borussia-Park'ta oynanan maçta konuk Bayer Leverkusen, Kai Havertz ile 7. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Borussia Monchengladbach, 52. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1

58'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Kai Havertz, Leverkusen'i yeniden öne geçirdi: 1-2

81. dakikada Kerem Demirbay'ın ortasını gole çeviren Sven Bender, maçın sonucunu ilan etti: 1-3

Son 7 hafta 6. galibiyetini alan ve puanını 53'e çıkaran Bayer Leverkusen, Monchengladbach'ı geçerek 3. sıraya yerleşti. Bu yenigiyle ağır bir yara alan Monchengladbach ise 52 puanda kaldı.

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