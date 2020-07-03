Leroy Sane resmen Bayern Münih’te

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Alman kanat oyuncusu LeroySane'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu

Bayern Münih, uzun süredir gündeminde yer alan LeroySane transferinde hedefine sona ulaştı. Bavyera ekibi, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirilen yıldız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmezken, Alman basını Bayern'inSane'nin bonservisi için Manchester City'e 45 milyon euro ödediğini ileri sürdü.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum"

Yeni takımının resmi internet sitesine konuşan 24 yaşındaki oyuncu, transferinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sane, "Bayern Münih, hedefleri olan büyük bir kulüp...Takımla birlikte çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Burada olabildiğince çok kupa kaldırmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

2019 yazında çapraz bağları yırtılan LeroySane, sakatlığı sebebiyle 2019-2020 sezonunun neredeyse tamamını kaçırdı.

Son olarak 22 Haziran'da Manchester City'nin Burnley ile oynadığı maçta forma giyen başarılı kanat oyuncusu, 2016'dan bu yana 146 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 42 kez gol sevinci yaşayan Sane, 43 de gol pası verdi.

Bayern'den 3. transfer

Yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Bavyera ekibi, Schalke 04`ten kaleci Alexander Nübel ve Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den de Tanguy Nianzou Kouassi`yi kadrosuna katmıştı.