banner255
banner69
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
42 0
Göçmenköy, Kennethlendi
Göçmenköy, Kennethlendi
40 0
 
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
87 0
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
14 0
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
28 0
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
36 0
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
170 0
banner374

Leipzig, Werder Bremen'e acımadı

banner27

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) şampiyonluk için yarışan Leipzig, kümede kalma mücadelesi veren Werder Bremen’i 3-0 yendi. Leipzig, bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Leipzig, Werder Bremen'e acımadı

Leipzig, Bundesliga’nın 22. haftasında Werder Bremen’i Red Bull Arena’da konuk etti.

Leipzig ekibi, 18. dakikada Lukas Klostermann, 39. dakikada Patrick Schick ve 46. dakikada Nordi Mukiele’nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Zirve yarışında önemli 3 puanı alan Leipzig, puanını 45’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Werder Bremen ise kümede kalma mücadelesinde yara alarak 17 puanda kaldı.

Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda, Augsburg sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin deplasmanda Paderborn’u 2-1, Wolfsburg deplasmanda Hoffenheim'i 3-2, Bayer Leverkusen de deplasmanda Union Berlin’i 3-2 mağlup etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.