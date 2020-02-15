Leipzig, Werder Bremen'e acımadı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) şampiyonluk için yarışan Leipzig, kümede kalma mücadelesi veren Werder Bremen’i 3-0 yendi. Leipzig, bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Leipzig, Bundesliga’nın 22. haftasında Werder Bremen’i Red Bull Arena’da konuk etti.

Leipzig ekibi, 18. dakikada Lukas Klostermann, 39. dakikada Patrick Schick ve 46. dakikada Nordi Mukiele’nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Zirve yarışında önemli 3 puanı alan Leipzig, puanını 45’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Werder Bremen ise kümede kalma mücadelesinde yara alarak 17 puanda kaldı.

Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda, Augsburg sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin deplasmanda Paderborn’u 2-1, Wolfsburg deplasmanda Hoffenheim'i 3-2, Bayer Leverkusen de deplasmanda Union Berlin’i 3-2 mağlup etti.