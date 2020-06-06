Leipzig uzatmada yıkıldı

Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçında zirve mücadelesi veren RB Leipzig, son sıradaki Paderborn'u ağırladı.
Red Bull Arena oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Patrik Schick'in 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
RB Leipzig'de Dayot Upamecano, 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.
Konuk Paderborn, mücadelenin uzun bir bölümünü 1 kişi eksik oynayan rakibi karşısında eşitliği 90+2. dakikada Christian Strohdiek ile yakaladı: 1-1
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken RB Leipzig puanını 59'a, Paderborn 20'ye yükseltti.