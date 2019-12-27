Leipzig ilk şampiyonluğunu kovalıyor

Bundesliga'da son yıllarda gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Leipzig, topladığı 37 puanla devreyi lider kapatarak beklenen çıkışını bu devre gerçekleştirdi

Beşinci ligdeki SSV Markranstadt Kulübünün lisansını alıp içecek markası RedBull'un desteğiyle 19 Mayıs 2009 yılında kurulan Leipzig, 7 yıl gibi kısa bir süre içinde Bundesliga'ya çıkmayı başardı.

2016'dan bu yana mücadele ettiği Bundesliga'da ilk sezonunu ikinci sırada tamamlayan Doğu Almanya ekibi, 2017-18 sezonunu altıncı, geçen sezonu ise üçüncü sırada bitirirken, bu sezon ise zirvenin en önemli adayı konumunda bulunuyor.

Almanya Milli Takımı'nda da görev alan forvet oyuncusu TimoWerner, ligin ilk yarısında attığı 18 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alırken, istikrarlı yapısını bu sezon da sürdüren lider Leipzig'in en önemli oyuncusu konumunda.