Leipzig çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş heyecanı dün akşam başladı. Alman temsilcisi RB Leipzig, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği İngiliz ekibi Tottenham rövanş maçında da 3-0 mağlup ederek turladı. Leipzig’e galibiyeti getiren golleri ilk devrede 10 ve 21. dakikalarda Sabitzer ve ikinci devrede ise 87. dakikada Forsberg’den geldi.