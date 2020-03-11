Leipzig çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş heyecanı dün akşam başladı. Alman temsilcisi RB Leipzig, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği İngiliz ekibi Tottenham rövanş maçında da 3-0 mağlup ederek turladı. Leipzig’e galibiyeti getiren golleri ilk devrede 10 ve 21. dakikalarda Sabitzer ve ikinci devrede ise 87. dakikada Forsberg’den geldi.
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