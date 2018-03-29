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Lazio'yu dolandırdılar

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İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio, büyük bir dolandırıcılık skandalıyla karşı karşıya kaldı. Kulüp, kimliği belirlenemeyen kişilere iki milyon Euro transfer taksiti ödedi

Lazio'yu dolandırdılar
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İtalyan "Il Tempo" gazetesine göre Serie A ekiplerinden Lazio savunma oyuncusu Stefan de Vrij’in bonservis bedelinin 2 milyon euroluk son ödemesini yapması için Feyenoord kulübünden bir elektronik posta mesajı aldı.

Mesaja banka hesap bilgileri de eklenmişti. Bunun üzerine Laziolu yetkililer 2 milyon euroyu söz konusu hesaba yatırdı.

Ancak kısa süre sonra İtalyan ekibinin bir dolandırıcılık çetesinin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Zira Feyenoord yönetimi, Lazio’ya herhangi bir mesaj ya da hesap numarası göndermediğini açıkladı.

Hesabın içi ise çoktan boşaltılmıştı. Yetkililer şimdi Lazio yönetimine sahte bir mesaj göndererek kulübü 2 milyon euro zarara sokan dolandırıcıları arıyor.

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